“Pellegrini e una telecronaca veramente faziosa e contro la Fiorentina. Per questo ho inviato il mio reclamo a Sky”

Da un nostro lettore riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Vi invio il reclamo che ho inviato a SKY. Premetto che NON sono un tifoso da divano in quanto sono stato abbonato in curva fino allo scorso anno e da quest’anno sono in parterre tribuna. Quando non posso andare in trasferta guardo le partite su SKY o DAZN con la mia famiglia e posso garantirvi che è uno SKYfo! Domenica Luca Pellegrini, famoso spaccatore di gambe, ha fatto veramente incavolare, e allora ho scritto ufficialmente come dovremmo fare tutti noi fiorentini.

Questo in sintesi è quello che ho scritto a sky, credo di interpretare il pensiero di tutti i tifosi viola che sono costretti a guardare sky per vedere la Fiorentina. Inoltro formale reclamo per i seguenti motivi: “Chiedo ufficialmente se controllate le telecronache dopo averle messe in onda e se vi rendete conto di quello che ci tocca subire; io sono tifoso della Fiorentina e quasi sempre (escluso forse il Sig. Trevisani) mettete a commentare ex giocatori spudoratamente di parte (l’altra…). Domenica il Sig. Luca Pellegrini, ex giocatore della Sampdoria, è stato veramente fazioso, non dico quanto gli ex giocatori che avete in studio (Giancarlo Marocchi, Alessandro Costacurta…) ma è stato schifosamente di parte, appoggiato dal commentatore del quale non conosco il nome. Io non credo, a differenza di tanti qua a Firenze, che la Vostra possa essere una specie di ritorsione contro il ns. Presidente Rocco Commisso perché certe telecronache e commenti in studio sono sempre esistiti, ma essendo un vostro abbonato da 16 anni a 90 € al mese credo proprio che sia giunta l’ora di dare un taglio a queste telecronache “tifose” in quanto siamo veramente indignati. Per le ragioni indicate in precedenze chiede di procedere alla verifica di quanto segnalato e di provvedere a richiamare ufficialmente il Sig. Luca Pellegrini e fornire, per le prossime telecronache, commentatori imparziali e competenti. In mancanza di un esito positivo del reclamo, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, sarà costretto a fare valere i propri diritti davanti alle Autorità competenti. Autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione del presente reclamo. Cordiali saluti”.

Fabio