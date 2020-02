Pellegrini: “Nè Samp nè Fiorentina possono perdere. La viola gioca meglio in panchina”

L’ex capitano e giocatore della Sampdoria Luca Pellegrini, prossima avversaria della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La Sampdoria e la Fiorentina non possono perdere, sarà una gara difficile. La gestione di Beppe Iachini ci dice che la viola gioca meglio in trasferta, quando non deve fare partita. Ci sta che la squadra abbia paura di sbagliare, ho seguito varie partite al Franchi e devo dire che il tifo è dalla parte della squadra. Credo che ci sia un problema di personalità da parte dei giocatori”.