Pellegrini OUT, Castrovilli IN. La delusione del giallorosso: “L’amarezza in questo momento è molta ma facciamo tutti il tifo per questo gruppo fantastico”

Lorenzo Pellegrini attraverso la sua pagina ‘Instagram’ ha salutato i compagni di squadra. E ha confermato che non farà parte della lista dei 26 della Nazionale che dipenderà i colori dell’Italia in Euro 2020: Purtroppo questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare questo europeo. L’amarezza in questo momento è molta…ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di uomini veri che di sicuro darà l’anima ogni partita dall’inizio alla fine. Io ci credo. Forza ragazzi, Forza Italia. Tutti insieme”, ha scritto”.