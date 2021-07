Pellissier a FN: “Italiano alla Fiorentina può rigenerare giocatori che hanno reso poco fino ad ora. L’Italia di Mancini mi ha sorpreso, vi spiego perché. E sul mio futuro…”

L’ex bomber e bandiera del Chievo Verona Sergio Pellissier, nell’intervista rilasciata a Fiorentinanews.com, ha espresso il suo parere sul progetto che la Fiorentina sta costruendo con il tecnico Vincenzo Italiano, suo ex compagno in maglia gialloblù. In conclusione ha rilasciato anche la sua personale opinione sulla finale dell’Europeo in programma questa sera tra l’Inghilterra e la Nazionale Italiana, con la quale ha collezionato una presenza e siglato un gol nel 2009, e ha commentato quello che potrà essere il suo prossimo futuro nel mondo del calcio.

Sig. Pellissier, che tipo di progetto sta realizzando la Fiorentina con Vincenzo Italiano?

“Il compito di una società è sempre quello di trovare un allenatore che metta a proprio i giocatori dando loro possibilità di esprimersi al meglio. Tante volte anche i campioni hanno bisogno di un allenatore che dia loro fiducia massima e che li schieri nella posizione più congeniale. Nel caso della Fiorentina, dopo un anno negativo possono esserci i presupposti per fare bene con Italiano. E possono esserci anche le possibilità di vedere rigenerati alcuni giocatori”.

E in che modo può avvenire questo?

“Faccio un esempio. Amrabat ha fatto benissimo a Verona perché c’era un tecnico che gli ha dato completa fiducia e la squadra girava intorno a lui. Il valore del giocatore cambia a seconda di chi lo fa giocare. E lo stesso può avvenire con Italiano alla guida della Fiorentina”.

Cambiando argomento, stasera l’Italia è attesa in finale di Euro 2020 con l’Inghilterra.

“È un bel gruppo molto affiatato, non mi aspettavo che arrivassero in finale, ritenevo che ci fossero squadre molto più forti almeno sulla carta. Poi le più grandi sono uscite quasi subito, e da squadre come il Belgio, contro la quale abbiamo giocato contro, mi aspettavo molto di più. La Spagna invece, nonostante il possesso palla, non è stata concreta. Sono sorpreso che l‘Italia sia arrivata li, mi auguro che vinca e che possiamo tornare ad esultare per una vittoria così perché Mancini ha creato un ottimo gruppo”.

In conclusione: quali piani ha per il futuro?

“Mi sono arrivate alcune richieste ma sto ancora aspettando e valutando. Tante squadre vanno in cerca di direttori sportivi più affermati, quindi guardiamo un po’ quello che succede”.