Pellissier: “Italiano era già un allenatore in campo. Nessuno credeva alla salvezza dello Spezia”

L’ex giocatore e compagno di squadra di Vincenzo Italiano, Sergio Pellissier, ha parlato di Vincenzo Italiano a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “La stagione della Fiorentina non ha rispettato le aspettative, purtroppo non sempre si può fare tutto e subito. Commisso ha intenzioni importanti e nella prossima stagione farà sicuramente meglio. Gattuso? Non conosco le motivazioni del divorzio, ma per il club non è certamente una situazione facile. Italiano? Era già un allenatore in campo, sapeva già cosa voleva e diceva ai compagni cosa fare. Ama questo sport e so che può far bene, come ha già dimostrato allo Spezia. Quest’anno la sua squadra è stata una di quelle che ha giocato meglio, nessuno credeva che potessero salvarsi. Firenze è una piazza molto difficile e pretenziosa, vuole giustamente puntare a qualcosa in più che non sia la salvezza”.