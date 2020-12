Peluso: “Ribery un campione…malizioso. Devi sempre stare attento ad ogni minimo intervento”

Complimenti e anche una bella frecciatina. Sono questi gli ingredienti delle parole che il giocatore del Sassuolo, Federico Peluso, ha riservato al campione della Fiorentina, Franck Ribery: “C’è poco da dire, è un campione. Devi sempre stare attento a ogni minimo intervento, perché è malizioso; ogni volta può creare qualcosa di importante per la sua squadra. Del resto il curriculum parla da solo. In questa gara si è procurato un rigore, ha colpito una traversa e ci ha messo davvero in difficoltà”.

Qualche attimo di tensione tra Ribery e la panchina neroverde c’è stata dopo l’assegnazione del penalty anche se tutti hanno visto che l’intervento di Locatelli è stato nettamente sulla gamba del francese.