Pendìn: “La Fiorentina ha 4 campioni tra Europa e Sudamerica, squadra di alto livello ma nel secondo tempo avremmo meritato la vittoria”

Dopo l’uscita in amichevole e il pari (poi tramutato in sconfitta ai rigori) contro la Fiorentina, anche sul fronte Espanyol sono arrivate dichiarazioni e in particolare da Dani Pendìn, vice del tecnico Moreno:

“La prima frazione è stata molto equilibrata, nella seconda parte invece abbiamo avuto occasioni chiarissime per sbloccare la partita, se avessimo concluso bene con l’ultimo passaggio.

Fortunatamente si è chiusa la fase del ritiro, arriviamo alla prima settimana della Liga con i ragazzi in buona salute. Abbiamo trovato un avversario con giocatori di alto livello, 4 hanno vinto la Copa America e l’Europeo, sono giocatori importanti. Abbiamo dato tutto e avremmo meritato la vittoria, i rigori poi sono questione di fortuna. E’ un fine di pre stagione positiva, abbiamo giocato ad alto livello nelle ultime tre amichevoli, abbiamo mantenuto inviolata la porta e non è male. Dobbiamo migliorare la fase di assistenza in zona tiro, non abbiamo preoccupazioni anzi siamo contenti”.