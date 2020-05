Pengue: “I 6 positivi della Fiorentina sono tutti asintomatici e con carica virale lieve. Io ho invece ho vissuto momenti di paura…”

Uno dei colpiti dalla prima ondata di Covid in casa viola è stato il dottor Luca Pengue, che al Tgr ha raccontato la sua esperienza e ha parlato della situazione attuale: “I 6 contagiati sono tutti asintomatici, i test denotano una forma molto lieve. Noi ci stiamo applicando alla lettera ai protocolli della Federazione, la priorità è quella di stare bene. Io sono risultato positivo, sono stati giorni difficili e momenti di paura, ho un brutto ricordo. Un frangente molto pesante, per me e per la mia famiglia”.