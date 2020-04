Pengue: “I miei sei giorni in ospedale per colpa del virus. Fiorentina, la prima società che ha tutelato la salute di giocatori e dipendenti”

Ha avuto direttamente a che fare con il Coronavirus, il medico sociale della Fiorentina, Luca Pengue, che è finito anche in ospedale per curarsi. “Sono stato assistito e curato nel migliore dei modi – racconta a La Nazione il dottore – come d’altronde tutti quelli che avevano bisogno del loro aiuto”. Sei giorni prima di poter fare ritorno a casa: “Ringrazio la famiglia Commisso, Barone e gli altri per il supporto quotidiano. Dobbiamo goderci la normalità insieme ai nostri cari”.

La società gigliata è stata intransigente nel voler chiudere davanti al pericolo virus: “La Fiorentina è stata tra i primi club – prosegue Pengue – se non la prima in assoluto, a chiudere le attività di allenamento e l’accesso al centro sportivo per tutelare la salute di tutti e per cercare di capire cosa stesse succedendo”.