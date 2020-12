“Pensare che Callejon potesse sostituire Chiesa è stata una meravigliosa illusione. Ecco chi prenderei in attacco”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare delle tematiche di casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Montiel? Gli ultimi tre allenatori della Fiorentina non ci hanno puntato: evidentemente gli manca qualcosa. Le parole di Prandelli di ieri mi hanno pensare che c’è uno crepa nello spogliatoio viola. Rinforzi in attacco? Piatek non è una certezza, ma un’altra scommessa. Mentre Caicedo non può essere un’alternativa per il futuro: soltanto una volta è andata in doppia cifra. Io prenderei Pavoletti, che può fare anche da chioccia ai giovani attaccanti della Fiorentina attuale. Callejon è stato senza contratto per diversi mesi, pensare che potesse sostituire Chiesa era una meravigliosa illusione. L’abbiamo ceduto a 60 milioni di euro e abbiamo acquistato un giocatore a parametro zero. Lo spagnolo è un calciatore che ha fatto un’ottima carriera, ma la carta d’identità gioca in suo sfavore. A Verona Ceccherini sembra un altro giocatore: merito di Juric, che ha sostituito Amrabat con un giocatore – Tameze – che oggi sembra più forte”.