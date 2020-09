Per Boateng in arrivo una proposta dalla Spagna? E se andasse in porto, si tratterebbe di un ritorno…

Tra i tanti esuberi che la Fiorentina sta cercando di “disfarsi” c’è sicuramente Kevin Prince Boateng. L’ex Milan e Sassuolo è stato acquistato a prezzo di saldo lo scorso anno ma percepisce un ingaggio decisamente pesante. Secondo alcuni rumors provenienti dalla Spagna, Boateng potrebbe tornare presto in Spagna dove ha vestito le maglie di Las Palmas e Barcellona. Come scrive Deportes Gran Canaria, per Boateng potrebbe tornare ha chiesto informazioni il Las Palmas.

