Kevin Prince Boateng e un futuro ancora da scrivere. Dopo la breve parentesi al Besiktas, il trequartista ex Milan di rientro dal prestito è tornato a Firenze. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore dalla redazione di Fiorentinanews.com, l’ex numero 10 potrebbe anche rimanere a Firenze nonostante l’intenzione dell’entourage sarebbe quella di trovare un’altra sistemazione. Al momento però per Boateng non ci sono trattative in ballo.

