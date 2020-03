Per Bonaventura la concorrenza in Serie A aumenta. La Fiorentina elabora la proposta per convincerlo

Il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura è uno dei giocatori che secondo le ultime voci di mercato rientrerebbe nei desideri del presidente della Fiorentina Commisso e del ds Pradè per la prossima stagione, è cercato da ben altre tre squadre di Serie A. Il giocatore non dovrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza con i rossoneri e a fine stagione potrà liberarsi a parametro zero, diventando così un’occasione per club come Napoli e Torino, che, come riportato da vari quotidiani, restano sulle sue tracce. Nel frattempo alla lista delle contendenti si aggiunge anche la Lazio. I viola dovranno perciò saper controbattere alla concorrenza per accaparrarsi con un contratto importante un giocatore così appetibile per tecnica e duttilità in campo.