Per Carrascal la Fiorentina deve vedersela anche con la rivale di sempre: i dettagli

Dopo il Besiktas si aggiunge un’altra concorrente per la Fiorentina nella corsa al trequartista colombiano Jorge Carrascal in forza al River Plate. Secondo vari media sudamericani sarebbe infatti la Juventus ad aver messo nel mirino il classe ’98 al fine di rinnovare il centrocampo per la prossima stagione. I bianconeri sarebbero anche infatti a disposti a trattare la clausola di 20 milioni di euro per risolvere il contratto del giovane centrocampista con la squadra argentina. Le voci di mercato su Carrascal continuano così a susseguirsi, vedremo se la Fiorentina vorrà provare a sbilanciarsi con un’offerta per lui in seguito.