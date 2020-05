Per Castrovilli si muove anche una big del calcio mondiale ma la Fiorentina…

Castrovilli non è sul mercato e nonostante sia diventato già l’oggetto del desiderio di tutti i principali club italiani, Inter in primis (ma anche Juventus Napoli e Roma) non si muoverà da Firenze. E il messaggio vale anche per l’estero dove il Paris Saint Germain non ha mai nascosto il suo interesse. Il talentuoso centrocampista non si muoverà. Il presidente Commisso vuole farne uno dei punti di riferimento del futuro per costruire una Fiorentina sempre più forte e in grado di lottare per l’Europa. A riportarlo è Repubblica.it.