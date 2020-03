Per Castrovilli sono già stati rifiutati 40 milioni! In “segreto”, anche la Juventus lo mette nel mirino

Pre Castrovilli ono stati rifiutati fino a 40 milioni di euro: Commisso, che intanto aveva dato mandato ai suoi uomini di lavorare per la costruzione di una squadra sempre più competitiva, non ha nemmeno voluto saperne. E adesso? Nonostante lo stop del campionato a seguito della pandemia da Covid-19, il possibile deprezzamento dei campioni di tutto il mondo, Castrovilli resta sempre al centro dei sogni. Lo ha messo nella sua lista dei desideri l’Inter di Conte e secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, in segreto, pure la Juventus ne sta seguendo il percorso di crescita, pur consapevole di quanto non sia semplice sedere al tavolo con la Fiorentina.