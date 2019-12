Per Cutrone i soldi non mancano: manca la convinzione?

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul mercato della Fiorentina. Su Cutrone, oggi al Wolverhampton la concorrenza è alta: è un attaccante di quelli che si muove molto, che non dà punti di riferimento, ma il costo che chiedono gli inglesi è da doppia cifra. Sia chiaro: la liquidità, non manca, così come non latitano le idee. Serve piuttosto la convinzione di andare ad investire lì dove si ritiene concreta la possibilità di fare un salto di qualità effettivo.