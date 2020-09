“Per Firenze, l’Europa League è l’obiettivo minimo. Vorrei altri due giocatori come Ribery”

L’ex giocatore della Fiorentina, Celeste Pin è intervenuto a Lady Radio parlando della nuova stagione: “I tifosi hanno tante aspettative. Questa ripartenza spero possa essere segnata da una nuova punta. Se la Fiorentina riesce a ottimizzare un buon prezzo per Chiesa può aumentare le spese per una punta. Vediamo gli sviluppi. Mi piacerebbe vedere due giocatori come Ribery, un giocatore di esperienza anche a parametro zero con mentalità vincente. Quest’anno ci si augura di lottare per l’Europa League, per Firenze è l’obiettivo minimo”

E sulla squadra: “Con Biraghi si può giocare a quattro, con Dalbert no. Finché La Rosa non sarà confermata, è difficile ottimizzare un modulo. Il mercato ha diverse situazioni, mi auguro che sia una Fiorentina competitiva dal primo giorno. Bisogna ogni domenica lottare per vincere”.

E sulla difesa: “Dopo la sosta Covid ha reso. Credo che la conferma dei centrali sia fondamentale per dare continuità. Io la lascerei con Caceres che può dare una mano”.