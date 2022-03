Per Gosens sabato potrebbe essere la prima da titolare, ma intanto la Fiorentina spera che i nerazzurri non riescano a ritrovare Brozovic

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, stamattina l’Inter ha svolto l’allenamento mattutino. Nonostante il lunedì di riposo, i giocatori impegnati domenica contro il Torino hanno svolto una seduta di scarico. A parte i due indisponibili dell’ultima uscita. Brozovic verrà gestito almeno fino a giovedì e si è limitato a un lavoro personalizzato in campo. C’è ottimismo per un suo recupero in vista dell’anticipo contro la Fiorentina. Soltanto fisioterapie ed esercizi specifici in palestra invece per De Vrij, che non tornerà prima della ripresa.

E’ ancora presto però per capire quali siano i piani di Simone Inzaghi per il match di sabato. Probabile che sia l’ex viola D’Ambrosio a sostituire De Vrij, con Skriniar e Bastoni. In mezzo al campo il tecnico si augura di avere il terzetto titolare, altrimenti dovrà valutare chi schierare al posto di Brozovic. L’unico che un vero vice non ce l’ha. A destra potrebbe tornare Dumfries, mentre a sinistra Perisic è insidiato da Gosens, che dopo una lunga assenza sta ritrovando la condizione e potrebbe esordire dal 1′. Il tedesco e Ivan però potrebbero anche giocare insieme, col croato dirottato a destra. In attacco restano favoriti Dzeko e Lautaro. Martinez però è diffidato (così come di Vidal) e con un giallo salterebbe la Juve.