“Per il Bologna Motta è una scelta per il futuro, contro la Fiorentina si è visto qualcosa di buono”

Fabio Poli, ex calciatore rossoblù, ha parlato a Tuttomercatoweb del derby dell’Appenino, che ha visto la Fiorentina uscire sconfitta a seguito di una prestazione deludente. Di seguito le sue constatazioni di stima al Bologna:

“Mi aspettavo una buona prestazione (del Bologna ndr), la squadra ha meritato, mentre i Viola hanno ha fatto ben poco. Dispiace per Mihajlovic che è un grande uomo ma era giusto fare questo tipo scelta. Motta è una decisione anche per il futuro, mi auguro possa far bene però occorre dargli tempo per lavorare. Credo che il Bologna in ogni caso qualcosa di buono lo abbia”.