“Per il fondo Pif i tifosi della Fiorentina sarebbero visti come clienti”

Questo pomeriggio Carlo Faugiana, avvocato esperto in materia di diritto sportivo, è intervenuto a Radio Bruno per commentare il clamoroso interesse verso la Fiorentina del fondo PIF. Queste le sue parole:

“Sono rimasto molto sorpreso da quest’improvviso interesse per la Fiorentina da parte del fondo PIF, anche perche poche settimane fa aveva già acquistato il Newcastle. Al momento non ci sarebbe niente di ufficiale, solo voci di un presunto interessamento, solo in futuro vedremo se si tratta di qualcosa di serio. Questo è un fondo diverso rispetto a quelli visti finora nel mondo dello sport: è un fondo sovrano, strettamente legato ad uno stato. Sono loro stessi che gestiscono tutte le ricchezze del paese, avendo la possibilità di investire in più settori per ottenerne poi vantaggi in termini economici. In questi casi spesso l’interesse non è sportivo ma di tipo geopolitica. Come sappiamo il calcio ormai non è più solo uno sport, è diventata una vera e propria industria e per questo non dobbiamo piu sorprenderci di vedere sempre piu fondi del genere nel calcio. Ovviamente oltre ai tanti soldi ci sono anche molti lati oscuri: in questi casi la trasparenza spesso scarseggia, soprattutto se si osserva da un punto di vista etico. Per loro il tifoso è come un cliente, niente di più”