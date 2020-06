Per il nuovo Centro Sportivo l’obiettivo è il 2021: Commisso si gode la sua eccellenza in Italia

Ieri Commisso lo ha detto fiero: “Il nostro centro sportivo sarà il più bello d’Italia”. E così il presidente viola si gode il suo primo regalo alla città di Firenze. Anche Pradè lo ha ribadito poco fa: “Rocco è qui per dare, non per prendere”. Di mezzo ci si è messa la pandemia, che farà slittare di qualche mese l’inizio dei primi lavori per le strutture. Ieri è stato mostrato anche il video che mostra come sarà la Villa dentro il centro di Bagno a Ripoli e tra qualche settimana vedremo anche il rendering delle altre strutture. Obiettivo del termine dei lavori: il 2021. Commisso se lo vuole godere insieme ai tifosi viola e infatti ha detto: “Voglio rendere la possibilità ai tifosi di vedere qualche allenamento sulle tribune vicino a me. Il primo, bellissimo, regalo di Rocco alla città di Firenze.

