Per il post Dragowski i nomi sono giovani e italiani. Ma non ci sono solo Vicario e Gollini

Tra i ruoli in cui la Fiorentina si sta muovendo sul mercato in modo importante già in questi giorni è sicuramente quello del portiere. Dragowski è pronto per una nuova avventura in Premier League e la società viola vuole affiancare a Terracciano un giovane nome italiano.

In primis sulla lista ci sono Guglielmo Vicario e Pierluigi Gollini. Il primo costa tanto, circa 10 milioni, mentre sul secondo c’è anche il forte interesse del Napoli. Nelle scorse ore si è parlato anche di un possibile scambio con l’Atalanta con Kouame e la trattativa procede. Per precauzione la Fiorentina non ha abbandonato le piste che portano ad Alex Meret e Alessio Cragno, profili che piacciono da tempo. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.