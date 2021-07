Per il pupillo di Italiano Erlic ci ha provato anche la Fiorentina, ma il croato adesso è vicino al ritorno in un altro club di Serie A

Il ritorno di Martin Erlic al Sassuolo è sempre più vicino. Il difensore centrale dello Spezia, reduce da un’ottima stagione, ha attirato l’interesse di diversi club in ottica mercato tra i quali anche la Fiorentina (specialmente dopo aver ingaggiato Vincenzo Italiano, suo ex allenatore in Liguria). La società più vicina al difensore croato però è il Sassuolo che due anni fa aveva ceduto gratis la metà del cartellino di Erlic allo Spezia, mantenendo però il 50% sulla futura rivendita. Ora lo riprenderebbero pagandolo il 50% in meno, quindi circa 3,5 milioni. A riportarlo è gianlucadimarzio.com