Per il riscatto di Torreira c’erano addirittura 48 ore in più, ma zero passi avanti

Secondo quanto scrive La Nazione in edicola questa mattina, l’entourage di Lucas Torreira aveva concesso 48 ore in più alla Fiorentina per la prelazione del giocatore dall’Arsenal, ma di fatto non si sono registrati passi avanti nella trattativa nemmeno nei primi due giorni di giugno (il termine era il 31 maggio).

La volontà della società viola sembra quella di non muoversi prima di aver definito i piani futuri insieme a Vincenzo Italiano. Così facendo, però, altre squadre possono ora inserirsi per Torreira, che vuole rimanere in Italia e ha già proposte. La sensazione è che, se l’uruguaiano fosse stato considerato una priorità, la società viola avrebbe già fatto carte false per assicurarselo. Così non è stato.