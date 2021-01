Per il successore di Lirola la Fiorentina (oltre a Conti) guarda anche in Germania

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, la Fiorentina oltre a Conti per la fascia destra starebbe seguendo anche il profilo di Kingsley Ehizibue, 25enne terzino del Colonia. La società viola si sta muovendo sul mercato per cercare un sostituto per il partente Pol Lirola. Il calciatore nato in Germania, ma con il passaporto sia olandese che nigeriano, può ricoprire anche posizioni più avanzate sulla fascia destra, visto che durante la sua carriera ha giocato addirittura come esterno d’attacco. Un jolly che potrebbe fare comodo a Prandelli e alla Fiorentina dopo la partenza dello spagnolo in direzione Marsiglia.

