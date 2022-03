Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani sera per Inter-Fiorentina saranno presenti a San Siro più di 55mila tifosi. Questo il numero di tagliandi venduti per la gara in programma alle 18.00. Praticamente un tutto esaurito, vista ancora la percentuale al 75% di posti disponibili negli impianti sportivi.

A poche ore dalla partita rimangono invenduti solo 2mila biglietti per il settore ospiti riservato ai tifosi della Fiorentina.