Per Joao Pedro si fa avanti la concorrenza: il Torino prepara l’offerta, ma deve sciogliere il nodo Belotti. Fiorentina alla finestra

La Fiorentina non è l’unica squadra a tenere d’occhio Joao Pedro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com e come già affermato in giornata dal DS del Cagliari Capozucca, c’è l’interesse del Torino per l’attaccante brasiliano. Per quanto riguarda la società granata, non è il primo tentativo, dato che si parlò di un suo possibile acquisto già la scorsa estate.

L’offerta del Toro si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di €, ma prima Cairo e Vagnati devono risolvere la questione che riguarda Andrea Belotti. Si attende la decisione definitiva del Gallo sul suo futuro: su di lui, c’è anche la Fiorentina. Intanto, la Viola attende il responso sui due fronti, entrambi molto interessanti.