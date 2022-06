Per Jovic la stessa formula di Odriozola? Intanto Grillitsch è stato frenato dal suo stesso padre… Torreira? Non si è trattato di una questione di soldi

Arrivano conferme sull’interessamento della Fiorentina per Luka Jovic. Quella per la punta del Real Madrid, secondo Enzo Baldini di Rai TGR Toscana, sarebbe una trattativa complicata, soprattutto per lo stipendio di sei milioni di euro del serbo, ma che potrebbe risolversi positivamente per la società viola grazie a Fali Ramadani, agente dell’attaccante e, come sappiamo, anche di Italiano. La formula potrebbe essere la stessa di Alvaro Odriozola: prestito con ingaggio in parte sostenuto dal Real.

Intanto, sul post Torreira si sta muovendo con difficoltà la trattativa legata a Florian Grillitsch. L’affare avrebbe subito dei rallentamenti a causa delle richieste di commissioni strane da parte del padre del giocatore, facendo storcere il naso a Barone e Commisso. Il capitolo Torreira, invece, si è chiuso nel peggiore dei modi. Sempre secondo Enzo Baldini, sarebbe stato lo stesso Vincenzo Italiano a non volerlo più nello spogliatoio, soprattutto dopo la sconfitta di Salerno. Alla fine quindi non si sarebbe trattato di una questione di soldi. (La redazione di FiorentinaNews.com ci tiene a specificare come Lucas Torreira in realtà non fosse presente contro la Salernitana all’Arechi perché infortunato).