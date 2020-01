Per Juan Jesus arriva la concorrenza: Roma e Lecce d’accordo per il prestito, il giocatore…

Dopo il no incassato da Laxalt e Criscito, la Fiorentina potrebbe ancora fare un tentativo per Juan Jesus. Tuttavia, come riporta Sky Sport, nelle ultime ore è emersa una concorrenza per la società viola. Si tratta del Lecce, che ha chiesto il giocatore in prestito ottenendo il benestare della Roma. Per completare l’operazione serve però l’approvazione di Juan Jesus, che non sembra molto convinto di approdare in Puglia.