Per Kouame si decide dopo la Coppa Italia. Se parte chi arriva al suo posto?

Solo dopo il turno di Coppa Italia di mercoledì la Fiorentina prenderà una decisione su Christian Kouamé. Leggiamo su La Nazione che il Torino rimane la candidata più seria per la corsa all’ivoriano, ma i granata vorrebbero scontare il prezzo di 16 milioni con l’inserimento di Zaza nella trattativa.

L’attaccante ex Sassuolo e Juventus tra le altre, non è la prima scelta di Pradè, e per questo si valutano altre piste. La prima opzione resta Caicedo, con il ds viola che lavora per strappare il sì della Lazio, poi il solito Inglese, più difficile però che lasci i ducali visto il ritorno del tecnico D’Aversa, per cui il Parma al momento fa resistenza.

Infine da tenere sempre d’occhio Scamacca, profilo su cui tanti club della nostra Serie A hanno messo gli occhi addosso.