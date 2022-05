Per la difesa ci sono le alternative dall’estero: Dubois per l’esterno, mentre il centrale…

Il mercato della Fiorentina è già caldo. Con l’addio di Odriozola e il futuro ancora incerto di Milenkovic, la società viola si sta guardando intorno per cercare nomi nuovi per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione.

Secondo quanto scrive La Nazione, per la destra piace Leo Dubois, classe 1994 valutato 12 milioni dl Lione. Per il ruolo di difensore centrale interessa Diogo Dalot, che ha il contratto in scadenza nel 2023, con lo United che non pare intenzionato ad estenerlo di un altro anno.