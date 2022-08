Per la difesa, la Fiorentina torna a guardare in casa Brescia

Per non farsi trovare impreparata in caso di addio di Milenkovic, la Fiorentina si sta guardando intorno alla ricerca del profilo giusto. Secondo quanto riporta il sito SerieBnews.com, la società viola starebbe pensando nuovamente ad Andrea Cistana, classe 1997 del Brescia.

L’interesse del club viola per lui è vivo da tempo, ma una vera e propria trattativa non è mai stata intavolata. Il Brescia chiede per lui una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Che sia questa la volta buona?