Per la difesa possibile scambio tra Ceccherini e un ex Sassuolo allenato da Iachini

Come riporta TMW, a Fiorentina lavora ad uno scambio col Genoa che porterebbe Federico Ceccherini alla corte di Davide Nicola ed Edoardo Goldaniga a vestirsi di viola. L’ex difensore del Frosinone, quasi mai sceso in campo in questo girone d’andata per motivi esclusivamente tecnici, tornerebbe così a lavorare con Iachini dopo i mesi insieme al Sassuolo nella stagione 2017-18.