Per la fascia sinistra torna di moda il nome di Fares, ma la Fiorentina ha già un concorrente

Negli ultimi tempi è tornato di moda il nome di Mohamed Fares per il mercato della Fiorentina. L’esterno sinistro classe 1996 potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Dalbert, qualora quest’ultimo rimanesse. Tuttavia i viola non sono gli unici a guardare con interesse il giocatore della SPAL. Secondo quanto riporta torinogranata.it, anche il Torino lo segue con insistenza. Per portare Fares a Firenze, dunque, Pradè dovrà fare qualcosa in più, in primis per superare la concorrenza del club granata.