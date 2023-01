Per la Fiorentina è già tempo di pensare al Sassuolo: Bianco confermato, ma Italiano è pronto a rilanciare i “big”

Da poco archiviato il pareggio contro il Monza, per Italiano e la sua Fiorentina è già tempo di pensare alla sfida contro il Sassuolo, in programma domani alle 15.00 contro il Sassuolo. Come scrive La Nazione, sarà ancora ai box Mandragora, che non sarà della partita. Al suo posto sarà confermato Bianco in mezzo al campo.

Tornerà anche Milenkovic al posto di Igor, mentre in mediana Amrabat dal 1′. Bonaventura potrebbe prenedere il posto di Barak, con Kouame al posto di Saponara. Il vero dubbio per Italiano è però in attacco: Jovic scalpita, ma Cabral, dopo il gol al Monza, vuole continuità.