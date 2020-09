Per la Fiorentina un sogno e niente più: il procuratore di Milik è arrivato a Roma per chiudere la trattativa con i giallorossi

Solo un sogno, niente di più. Che la Fiorentina fosse in ultima fila nella corsa a Milik era risaputo, così come il fatto che il polacco sarebbe arrivato in riva all’Arno solo dopo aver rifiutato le altre opzioni disponibili. Juve prima e Roma poi, le squadre a lui interessate, con la situazione che si è evoluta nelle ultime ore in favore dei giallorossi. Secondo calciomercato.it il procuratore di Milik si trova a Roma proprio adesso, mentre l’attaccante ha già lasciato Castel Volturno non partecipando quindi all’allenamento con il Napoli. L’accordo definitivo dovrebbe arrivare a breve, parallelamente al passaggio di Dzeko alla Juventus. Un domino di attaccanti di cui la Fiorentina, probabilmente, non ha mai davvero fatto parte.

