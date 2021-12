Per la prima volta in Italia i dialoghi VAR-arbitro saranno ascoltati live da un gruppo di non addetti ai lavori

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta la partita di Coppa Italia che si sta giocando tra Hellas Verona e Empoli al Bentegodi a sarà ricordata per un passo importante. Durante il match valevole per i sedicesimi, i dialoghi VAR-arbitro saranno accessibili live per la prima volta a un gruppo di giornalisti.

A Lissone, nella centrale unica del VAR in Italia, si sta tenendo infatti una masterclass per i telecronisti delle più importanti emittenti televisive, sul funzionamento del centro e del Var in generale. Evento che si lega all’operazione trasparenza a cui la Lega tiene molto.