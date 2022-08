Secondo quanto raccolto da TMW, la Salernitana è tornata alla ricerca di un esterno e Luca Ranieri, terzino di proprietà della Fiorentina, è tornato in cima alla lista.

Il classe 1999 ha già giocato la scorsa stagione in prestito al club campano e Nicola lo rivorrebbe con sè per la sua duttilità su entrambe le fasce. Contatti in corso con la Fiorentina.