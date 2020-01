Per l’Inter, la soluzione viola è quella migliore, ma Politano non la pensa allo stesso modo. Il retroscena dell’offerta presentata ai nerazzurri…

L’interesse della Fiorentina per Matteo Politano è noto da tempo e sarebbe la soluzione preferita dall’Inter. I viola, secondo quanto riporta FcInternews, poco tempo fa avevano messo sul piatto un prestito oneroso da 2 milioni con obbligo di riscatto per altri 20, proposta ideale per Beppe Marotta e Piero Ausilio. Non per il giocatore, che pur apprezzando l’interesse viola preferisce una soluzione più blasonata. Per questa ragione ha già detto sì al corteggiamento del Milan (sempre in pressing con l’agente Davide Lippi), che però non può andare oltre un prestito con diritto di riscatto o, al massimo, proporre uno scambio