Per Lo Celso il Tottenham non chiude all’idea di un prestito

La situazione dell’argentino Giovani Lo Celso è in continuo aggiornamento, con Fiorentina e Villareal che continuano a duellare per aggiudicarsi il centrocampista in uscita dal Tottenham.

Al momento però sia gli Spurs che l’entourage del giocatore sono in attesa dell’arrivo di un’offerta ufficiale da parte di uno dei due club interessati, secondo quanto riporta su Twitter dal giornalista di Sky Sport News Lyall Thomas. Inoltre viene aggiunto un dettaglio di notevole rilevanza: dopo aver comunicato di essere pronto ad ascoltare solo offerte per un trasferimento a titolo definitivo, sembra che il Tottenham abbia riaperto all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto. Un’opzione che al momento rimane la preferita da Fiorentina e Villareal, oltre che la più facilmente percorribile per entrambe.