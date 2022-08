Per Lo Celso spunta anche la soluzione “ponte” del prestito. La qualificazione ai gironi di Conference League puó rappresentare la variabile decisiva

Non soltanto il campionato ormai alle porte. Per la Fiorentina c’è anche la qualificazione ai gironi di Conference League da conquistare e può essere la variabile decisiva, soprattutto per quanto riguarda la mezzala tanto desiderata, ovvero Giovani Lo Celso.

Secondo quanto riferito da La Nazione di oggi per il giocatore argentino del Tottenham servirà una proposta economica importante o una soluzione ponte, ovvero un prestito con riscatto da esercitare nel 2023. Inoltre la concorrenza del Villarreal sembra meno pesante rispetto a poche settimane fa.

Per arrivare invece al centrocampista dell‘Empoli Nedim Bahrami, le chiavi possono essere rappresentate da uno tra Zurkowski, Benassi o Terzic, ma servirà il benestare del tecnico degli azzurri Zanetti per far decollare la trattativa nei prossimi giorni.