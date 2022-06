Per Mandragora, è questione di ore. Tra i pali, Fiorentina pronta a virare sulla trattativa più “funzionale”

Rolando Mandragora on è stato riscattato dallo stesso Torino, in cui ha giocato nell’ultima stagione, ed è molto vicino alla Fiorentina tanto che il suo mancato arrivo sembrerebbe per alcuni quasi un colpo di scena. Molto più probabile che arrivi l’ufficialità il primo luglio, giorno stesso di apertura del mercato.

Per quanto riguarda la questione portiere continua il casting a due fra Mililkovic del Torino (25 anni) e Pierluigi Gollini, classe ‘95, dell’Atalanta. La Fiorentina è attenta su entrambe le situazioni ed è pronta a virare verso la trattativa più funzionale per i pali della prossima stagione. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.