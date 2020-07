Per Mandzukic si fa sotto anche un ex tecnico della Fiorentina!

Rescisso dopo pochi mesi il contratto con l’Al Duhail, Mario Mandzukic potrebbe tornare a giocare in Europa. Secondo “As”, al 34enne attaccante croato ex Juventus starebbe pensando il Galatasaray dell’ex viola Terim, pronto a scaricare Radamel Falcao dopo una stagione segnata dagli infortuni (saltate 21 giornate su 34). Se i turchi riusciranno a trovare un acquirente per il colombiano, a quel punto andrebbero su Mandzukic per il quale sarebbe pronta un’offerta da 3-4 milioni di euro a stagione.

0 0 vote Article Rating