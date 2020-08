Per Mandzukic, una sola concorrente italiana per la Fiorentina. Il tempo sarà ancora galantuomo?

La Nazione si concentra sul mercato attaccanti. Per l’attacco piace Andrea Belotti, ma Cairo farà di tutto per non cederlo, salvo sorprese a livello societario, ovvero con il Toro che potrebbe passare di mano. Attenzione a Mario Mandzukic. L’ex Juve – libero da contratti – è in attesa della proposta giusta e a provarci sarebbero state solo (e soprattutto) Fiorentina e Inter. In casa viola (ovviamente) si frena, ma potrebbe trattarsi di una tattica identica a quanto accadde un anno fa nelle fasi di avvicinamento a Ribery.

