“Per me la Fiorentina è il Franchi e sentimentalmente sono per Campo di Marte. In ogni caso sembra ancora tutto in alto mare”

Il giornalista Sandro Picchi è intervenuto così a Radio Bruno sulla questione STADIO: “Per me la Fiorentina è il Franchi ma capisco l’esigenza di andare altrove. Se riescono a fare uno stadio comodo e funzionale, ma soprattutto raggiungibile è giusto così. Sentimentalmente sono per Campo di Marte ma capisco che ci si debba rinnovare. In ogni caso mi sembra che sia ancora tutto in alto mare”.

