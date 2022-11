Per Milan-Fiorentina designato un arbitro abituato ai big match con i viola, ma i precedenti per la squadra gigliata sono pessimi

Dopo aver reso noti quelli degli anticipi, l’Aia comunicato i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno Milan-Fiorentina, gara valida per la 15ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23.

Ad arbitrare la partita ci sarà il signor Simone Sozza di Seregno. Con lui da direttore di gara, solo due i precedenti per la Fiorentina, entrambe nella scorsa stagione. L’arbitro milanese, infatti, a un mese di distanza tra ottobre e dicembre arbitrò Juventus-Fiorentina (1-0) e Fiorentina-Napoli (1-2). Precedenti non fortunati per i viola. Con il Milan, invece, un solo precedente, in Coppa Italia contro la Lazio, quando i rossoneri trionfarono 4-0.

Questo il sestetto arbitrale completo:

Sozza

Mondin – Moro

Iv: Di Bello

Var: Fabbri

Avar: Longo S.