Per Milenkovic il Milan continua il suo pressing. Vlahovic che fai? La trattativa col Verona è ripartita e alla finestra c’è anche un altro club italiano…

La vicenda relativa al rinnovo del contratto di Nikola Milenkovic potrebbe ìnascondere una proposta d’acquisto importante. Come rimarca La Nazione, il pressing del Milan sul difensore serbo è concreto e la Fiorentina è pronta a sparare alto al momento di mettere un prezzo al cartellino del giocatore. Per l’attaccante classe ’00 si continua a ricordare che l’attaccante rimarrà a Firenze per favorirne il processo di crescita, ma la trattativa con il Verona è ripartita. E c’è anche il Bologna.

