Per Milenkovic potrebbe accendersi un derby di mercato: l’Inter chiede informazioni a Ramadani

Nikola Milenkovic è l’obiettivo numero uno per la difesa del Milan. Il giocatore della Fiorentina subisce la corte dei rossoneri ormai da settimane, e la sua posizione è in bilico vista anche la presenza del procuratore Ramadani che potrebbe spingere per portarlo via da Firenze. Tuttavia, secondo fcinternews.it, per Milenkovic potrebbe accendersi addirittura un derby di mercato. L’Inter avrebbe chiesto informazioni proprio a Ramadani, anche se per adesso solo in via precauzionale. L’operazione potrebbe farsi, infatti, solo se Skriniar lasciasse la società nerazzurra.

