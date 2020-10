Per Milik è corsa a due. Oltre alla Fiorentina l’Everton. Un ex Juventus pronto a lasciargli il posto

Il Napoli lavora a pieno regime alla cessione di Arkadiusz Milik, ormai esubero dichiarato nella rosa di Gattuso. Secondo quanto si legge su TMW, al momento rimangono in piedi solamente le opzioni Fiorentina ed Everton, pista che si potrebbe riaccendere con la partenza sempre più imminente di Kean che sta prendendo forma. L’ex attaccante della Juventus sembra sempre più vicino al passaggio al PSG. Lascerebbe così una casella libera nel parco attaccanti di Ancelotti. Tuttavia, qualora non dovesse essere completata la cessione del polacco, comunque, l’attaccante non sarebbe reintegrato in rosa.